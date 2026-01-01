100 063ème Anniversaire de l’Art à Sauve Office de Tourisme Sauve

100 063ème Anniversaire de l’Art à Sauve

Office de Tourisme 26 rue des boisseliers Sauve Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Robert Filliou est connu dans de nombreux pays. Depuis plusieurs années l’anniversaire de l’art, inventé par Filliou, est fêté à Sauve. Cette année revêt une forme particulière car ce sera l’occasion de fêter le 100ème anniversaire de sa naissance.

.

Office de Tourisme 26 rue des boisseliers Sauve 30610 Gard Occitanie +33 4 66 80 54 46 tourisme@ville-de-sauve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Robert Filliou is known in many countries. For several years now, the anniversary of the art invented by Filliou has been celebrated in Sauve. This year takes on a special form, as it will be the occasion to celebrate the 100th anniversary of his birth.

L’événement 100 063ème Anniversaire de l’Art à Sauve Sauve a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de Sauve