100 ans aux Pyrénées l’oeuvre d’Henri Beraldi en images Salle des conférences Saint-Lary-Soulan

100 ans aux Pyrénées l’oeuvre d’Henri Beraldi en images

Une Histoire du pyrénéisme

Ce film réalisé par René Dreuil avec Gérard Raynaud, président du Amis du Musée Pyrénéen de Lourdes est une invitation à mettre ses pas dans ceux des montagnards des débuts des années 1900 en Pyrénées grâce à de nombreux documents écrits, dessins lithographies, peintures et précieux clichés des débuts de la photographie émanants de collections diverses privées et surtout celles du Musée pyrénéen de Lourdes.

A cette époque Henri Béraldi invente le terme pyrénéisme et le définit en trois mots ascensionner sentir, écrire . C’est dans cet esprit qu’il nous raconte (en sept volumes tout de même) l’histoire des pionniers, des découvreurs, explorateurs et conquérants dans Pyrénées. Il voit en Ramond de Carbonnières (1755-1827) le père fondateur du pyrénéisme qui sera suivi par de nombreux scientifiques, géodésiens et cartographes, explorateurs passionnés, touristes en villégiature, venus prendre les eaux , littéraires et artistes, aventuriers, curieux et sportifs…Le XIXe est riche de tout cela… de figures illustres comme le fameux comte Henry Russell Seigneur du Vignemale … Ils ont donné du sens à des pratiques aujourd’hui vulgarisées qui sont devenues les nôtres. A la fin du XIXe ce sont les photographes qui apportent leurs précieuses contributions à cette histoire du pyrénéisme…

English :

A History of the Pyrenees

This film, directed by René Dreuil with Gérard Raynaud, President of the Friends of the Lourdes Pyrenean Museum, is an invitation to follow in the footsteps of the Pyrenean mountaineers of the early 1900s, thanks to a wealth of documents: writings, drawings, lithographs, paintings and precious snapshots of the beginnings of photography from various private collections and, above all, those of the Lourdes Pyrenean Museum.

Around this time, Henri Béraldi coined the term Pyreneanism and defined it in three words: to climb, to feel, to write . It is in this spirit that he tells us (in seven volumes all told) the story of the pioneers, discoverers, explorers and conquerors of the Pyrenees. He sees Ramond de Carbonnières (1755-1827) as the founding father of Pyreneanism, followed by a host of scientists, geodesists and cartographers, passionate explorers, tourists on holiday, literary figures and artists, adventurers, the curious and sports enthusiasts… The 19th century was rich in all of these? illustrious figures such as the famous Count Henry Russell, Lord of the Vignemale … They gave meaning to the practices of the Pyrenees They gave meaning to practices that are now popularized and have become our own. At the end of the 19th century, it was the photographers who made their valuable contributions to the history of the Pyrenees…

