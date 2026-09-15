100 ans de Conservatoire, 100 ans de musique Impasse des Ursulines Nevers

Informations pratiques

Nevers

100 ans de Conservatoire, 100 ans de musique

Impasse des Ursulines Conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers Nevers Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-09 2026-11-22 2026-12-06

Afin de fêter les 100 ans du Conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers, toute l’année un beau programme est proposé pour le public !

Entre spectacles, concerts, bal, théâtre, projection et portes ouvertes, le programme est diversifié !

– Samedi 19 septembre : SEPTEMBAL – LE GRAND BAL avec LE GRAND BAROUF + EMTN

Ouverture des portes : 20h et concert : 20h30

Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Étudiants CROUS : 5€ / PASS CULTURE

En partenariat avec l’AMTCN.

LE GRAND BAROUF – Bleu Noir – [Centre France / Poitou / Bretagne]

Un véritable engagement physique et sensible motivent les quatre musiciens du Grand Barouf. Aucun moyen de résister à la danse quand leur animalité à fleur de peau, ce tendre et redoutable ronflement, ce réflexe de vie et de survie s’exprime sur scène. Une fête totale.

Création de l’ENSEMBLE MUSIQUE TRADITIONNELLE DE NEVERS et GILLES CHABENAT

Gilles Chabenat, musicien prolifique et emblématique de la vielle à roue emmène les musiciens amateurs et professionnels de l’EMTN au fil de morceaux arrangés par ses soins. Une belle occasion de découvrir son travail et ses exigences artistiques.

– Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine

Plongez dans l’histoire riche de cette institution emblématique et découvrez ses ensembles musicaux qui ont marqué les générations.

Plusieurs sessions : de 14h à 15h30, 15h30 à 17h et de 17h à 18h30

– Vendredi 9 octobre à 18h30 à l’Auditorium « Spectacle Corps à Cor ». Un spectacle à 2 pour raconter aux enfants et aux adultes la longue histoire du cor, né il y a des millénaires des cornes et des coquillages naturels.

– Dimanche 22 novembre de 17h à 18h30 : concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers « Jardin secret de Monet ». Direction : Yann Bail

Venez découvrir ou redécouvrir l’OHVN et ses 70 musiciens à travers une programmation variée, à destination de tous les publics. Laissez-vous surprendre !

Pour sa seconde saison à la direction de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nevers, Yann Bail suggère un parcours musical empreint d’impressionnisme pictural, pour célébrer le centenaire de la mort de Claude Monet. Un concert mêlant des tableaux impressionnistes représentés sur scène et des compositions originales modernes de Pierre-Antoine Savoyat, Paul Dooley ou encore d’Oscar Navarro.

Tarifs : 10€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

– Dimanche 6 décembre de 17h à 18h30 : Concert de l’ Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais « De Vienne aux brumes d’Écosse » Claudine Bonodot-Martin / Céline Mata. Direction : Dominique Baran. Flûte : Claudine Bonodot-Martin. Harpe : Céline Mata

Entre grâce classique et souffle romantique, ce programme invite à un voyage musical contrasté, avec Mozart et Mendelssohn.

Le Concerto pour flûte et harpe de Mozart en do majeur est une des œuvres les plus populaires de la musique classique (plus particulièrement son deuxième mouvement). Il a été composé en mai 1778 à Paris sur commande du duc de Guisnes, flûtiste, pour son usage et celui de sa fille aînée, Marie-Louise-Philippine, harpiste.

Ce concerto sera suivi de la Symphonie n°3 en la mineur, dite « Écossaise » de Félix Mendelssohn-Bartholdy, composée sur une période de plus d’une décennie. Elle est le fruit d’un voyage inspirant en Écosse en 1829 du compositeur, au cours duquel il visita des sites tels que les ruines de la chapelle de Holyrood à Édimbourg, l’incitant à esquisser les premières idées de cette symphonie. Cependant, ce n’est qu’en 1842 qu’il acheva et présenta l’œuvre à Leipzig.

Tarifs : 26 € | 17 € | 18 € | 11 € .

Impasse des Ursulines Conservatoire de musique et d’art dramatique de Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 100 ans de Conservatoire, 100 ans de musique

L’événement 100 ans de Conservatoire, 100 ans de musique Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers