100 ans de la Fête à Villemenard Saint-Germain-du-Puy 28 juin 2025 07:00

Cher

100 ans de la Fête à Villemenard Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-28

Au Château de Villemenard, venez fêter les 100 ans de la première « Fête à Villemenard » lors d’un week-end d’expositions.

1925 2025 100 ans du Château de Villemenard

Un siècle d’histoire, de charme et de souvenirs à célébrer ensemble. Cette année, le Château de Villemenard fête son centenaire. Depuis 1925, il veille majestueusement sur nos paysages et nos mémoires. Pour marquer cet anniversaire exceptionnel, nous vous invitons à une fête, où passé et présent se rencontreront dans une ambiance conviviale, élégante et festive.

Au programme notamment la visites guidées du château et de ses jardins, des concerts et animations musicales, dégustations de produits locaux reconstitutions historiques, activités pour les enfants et expositions ainsi qu’un grand feu d’artifice pour clore la soirée. .

Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 68 63 16 villemenardcoeurenberry@outlook.fr

English :

At Château de Villemenard, celebrate 100 years since the first « Fête à Villemenard » with a weekend of exhibitions.

German :

Im Schloss Villemenard können Sie bei einem Ausstellungswochenende den 100. Jahrestag des ersten « Fête à Villemenard » feiern.

Italiano :

Venite a Château de Villemenard per celebrare i 100 anni dalla prima « Fête à Villemenard » con un fine settimana di mostre.

Espanol :

Venga al Château de Villemenard para celebrar los 100 años de la primera « Fête à Villemenard » con un fin de semana de exposiciones.

L’événement 100 ans de la Fête à Villemenard Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2025-06-23 par OT BOURGES