100 ans de la Mairie d’Escobecques (Mairie-école puis Mairie-salle communale-médiathèque) Escobecques

Informations pratiques

Escobecques

100 ans de la Mairie d’Escobecques (Mairie-école puis Mairie-salle communale-médiathèque)

Rue d’Ennetières Escobecques Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez fêter les 100 ans de la Mairie d’Escobecques (mairie-école, puis mairie-salle communale-médiathèque) !

La première école d’ESCOBECQUES fût construite en 1869 sur un terrain de 6 a 35 ca, donné par Madame Augustine Fortrie sur l’emplacement de l’actuelle Mairie Mediatheque salle communale (4 rue de la Forterie) pour ériger une maison d’école. Cette école à classe unique et séparée filles/garçons, ainsi que le logement du directeur furent démolis par la guerre 1914-1918 et reconstruits avec des dommages de guerre en 1926. On profite de cette reconstruction pour créer une école à classe unique, mixte et pour installer le premier bâtiment de la mairie, (une simple pièce pour ce petit village de 100 habitants). Ce bâtiment fut ensuite inauguré en 1926 par le maire de l époque Edouard Thomas. Monsieur Caron, mutilé de guerre et également mari de l’institutice, est nommé secrétaire de mairie.

Pour fêter cet anniversaire, la commune propose de présenter l’histoire de la mairie, la liste des maires, des conseillers et des secrétaires de mairie, de reconstituer la classe, d’organiser une dictée en binôme (enfant et adulte) sur l’histoire de l’école, à la plume ou au stylo. Une exposition photographique est également proposée.

Une belle occasion pour rappeler l’histoire de ce patrimoine communal, évoquer la mémoire des enseignants qui s’y sont succédés, partager des souvenirs entre élèves et anciens élèves, évoquer la mémoire des maires et partager des souvenirs entre escobecquois et ancien escobecquois .

Vous possédez d’anciennes photos d’école ou de votre mariage à la Mairie ? N’hésitez pas à nous contacter.

Venez fêter les 100 ans de la Mairie d’Escobecques (mairie-école, puis mairie-salle communale-médiathèque) !

La première école d’ESCOBECQUES fût construite en 1869 sur un terrain de 6 a 35 ca, donné par Madame Augustine Fortrie sur l’emplacement de l’actuelle Mairie Mediatheque salle communale (4 rue de la Forterie) pour ériger une maison d’école. Cette école à classe unique et séparée filles/garçons, ainsi que le logement du directeur furent démolis par la guerre 1914-1918 et reconstruits avec des dommages de guerre en 1926. On profite de cette reconstruction pour créer une école à classe unique, mixte et pour installer le premier bâtiment de la mairie, (une simple pièce pour ce petit village de 100 habitants). Ce bâtiment fut ensuite inauguré en 1926 par le maire de l époque Edouard Thomas. Monsieur Caron, mutilé de guerre et également mari de l’institutice, est nommé secrétaire de mairie.

Pour fêter cet anniversaire, la commune propose de présenter l’histoire de la mairie, la liste des maires, des conseillers et des secrétaires de mairie, de reconstituer la classe, d’organiser une dictée en binôme (enfant et adulte) sur l’histoire de l’école, à la plume ou au stylo. Une exposition photographique est également proposée.

Une belle occasion pour rappeler l’histoire de ce patrimoine communal, évoquer la mémoire des enseignants qui s’y sont succédés, partager des souvenirs entre élèves et anciens élèves, évoquer la mémoire des maires et partager des souvenirs entre escobecquois et ancien escobecquois .

Vous possédez d’anciennes photos d’école ou de votre mariage à la Mairie ? N’hésitez pas à nous contacter. .

Rue d’Ennetières Escobecques 59320 Nord Hauts-de-France +33 3 20 07 52 02 mairie@escobecques.fr

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English :

Come celebrate the 100th anniversary of the Escobecques Town Hall (originally a town hall and school, later a town hall, community hall, and media center)!

The first school in Escobecques was built in 1869 on a plot of land measuring 6 a 35 ca, donatedby Madame Augustine Fortrie on the site of the current Town Hall, Media Center, and Community Hall (4 rue de la Forterie) to build a schoolhouse. This one-room school, which had separate classes for girls and boys, along with the principal’s residence, was demolished during World War I (1914–1918) and rebuilt using war reparations in 1926. They took advantage of this reconstruction to create a single-classroom, coeducational school and to establish the first town hall building (a single room for this small village of 100 residents). This building was then inaugurated in 1926 by the mayor at the time, Edouard Thomas. Mr. Caron, a war veteran and also the husband of the schoolteacher, was appointed town clerk.

To celebrate this anniversary, the municipality plans to present the history of the town hall, a list of mayors, council members, and town hall secretaries, to recreate the classroom, and to organize a dictation contest in pairs (child and adult) on the history of the school, written by hand or with a pen. A photo exhibition is also planned.

This is a wonderful opportunity to reflect on the history of this local heritage, honor the memory of the teachers who have served there, share memories among current and former students, honor the memory of the mayors, and share memories among current and former residents of Escobecques.

Do you have any old photos of the school or of your wedding at City Hall? Please feel free to contact us.

L’événement 100 ans de la Mairie d’Escobecques (Mairie-école puis Mairie-salle communale-médiathèque) Escobecques a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme