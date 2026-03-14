100 ans de la Maison Robbe Maison Robbe Jougne

100 ans de la Maison Robbe

Maison Robbe 22 Route des Alpes Jougne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Dégustation spécial Pâques à la Maison Robbe !

Venez savourez nos créations artisanales en compagnie du chef Bruno Kaufmann et découvrir des surprises gourmandes de saison !

Une journée pleine de saveurs et de convivialité vous attend ! .

Maison Robbe 22 Route des Alpes Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 45 23 63

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English : 100 ans de la Maison Robbe

L’événement 100 ans de la Maison Robbe Jougne a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS