100 ans de la Maison Robbe Maison Robbe Jougne
100 ans de la Maison Robbe Maison Robbe Jougne samedi 4 avril 2026.
100 ans de la Maison Robbe
Maison Robbe 22 Route des Alpes Jougne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-04-04 18:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Dégustation spécial Pâques à la Maison Robbe !
Venez savourez nos créations artisanales en compagnie du chef Bruno Kaufmann et découvrir des surprises gourmandes de saison !
Une journée pleine de saveurs et de convivialité vous attend ! .
Maison Robbe 22 Route des Alpes Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 45 23 63
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English : 100 ans de la Maison Robbe
L’événement 100 ans de la Maison Robbe Jougne a été mis à jour le 2026-03-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS