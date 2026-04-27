100 ans de l’AS Silly le long ⚽ Silly-le-Long
100 ans de l’AS Silly le long ⚽ Silly-le-Long samedi 23 mai 2026.
Silly-le-Long
100 ans de l’AS Silly le long ⚽
Rue du Stade Silly-le-Long Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Programme des 100 ans Une journée ouverte à tous
Pour célébrer ensemble un siècle de passion, de football et de vie associative, le club organise une journée exceptionnelle ouverte à tous licenciés, anciens joueurs, familles, habitants du village et amis du club. Chacun est le bienvenu pour participer, jouer, découvrir, partager et profiter de cette fête historique.
⚽ Matinée les enfants ouvrent les festivités
Dès le matin, les terrains vibreront au rythme des matchs réunissant toutes les catégories enfants.
Les jeunes joueurs lanceront cette journée du centenaire dans un esprit de fête, de plaisir et de transmission.
Midi barbecue convivial (payant)
À l’heure du déjeuner, un barbecue payant sera proposé sur place.
Un moment idéal pour se retrouver autour d’un repas chaleureux, échanger des souvenirs et reprendre des forces avant les animations de l’après‑midi.
Après‑midi animations pour tous les âges
L’après‑midi sera placé sous le signe du jeu, du défi et du fun, avec des activités accessibles à tous
Match adulte & activités sportives originales
La journée se poursuivra avec un match adulte du centenaire, réunissant joueurs, anciens et amis du club.
– Radar de vitesse pour tester la puissance de frappe
– Cible géante pour travailler la précision
– Structure gonflable pour les plus jeunes
– Tir à l’aveugle, un défi surprenant et amusant
– Espaces détente et animations familiales
Deux animations sportives viendront compléter l’après‑midi
– Football en marchant, accessible à tous
– Fit Foot, mélange dynamique de fitness et de football
Le soir, Barbecue payant, méchoui, braseros seront au rendez-vous avec la présence d’une animations musicale, dans une ambiance guinguette.
Une journée complète, festive et ouverte à tous pour célébrer ensemble les 100 ans du club.
️ Samedi 23 mai
A partir de 10h
Rue du Stade Silly-le-Long
Programme des 100 ans Une journée ouverte à tous
Pour célébrer ensemble un siècle de passion, de football et de vie associative, le club organise une journée exceptionnelle ouverte à tous licenciés, anciens joueurs, familles, habitants du village et amis du club. Chacun est le bienvenu pour participer, jouer, découvrir, partager et profiter de cette fête historique.
⚽ Matinée les enfants ouvrent les festivités
Dès le matin, les terrains vibreront au rythme des matchs réunissant toutes les catégories enfants.
Les jeunes joueurs lanceront cette journée du centenaire dans un esprit de fête, de plaisir et de transmission.
Midi barbecue convivial (payant)
À l’heure du déjeuner, un barbecue payant sera proposé sur place.
Un moment idéal pour se retrouver autour d’un repas chaleureux, échanger des souvenirs et reprendre des forces avant les animations de l’après‑midi.
Après‑midi animations pour tous les âges
L’après‑midi sera placé sous le signe du jeu, du défi et du fun, avec des activités accessibles à tous
Match adulte & activités sportives originales
La journée se poursuivra avec un match adulte du centenaire, réunissant joueurs, anciens et amis du club.
– Radar de vitesse pour tester la puissance de frappe
– Cible géante pour travailler la précision
– Structure gonflable pour les plus jeunes
– Tir à l’aveugle, un défi surprenant et amusant
– Espaces détente et animations familiales
Deux animations sportives viendront compléter l’après‑midi
– Football en marchant, accessible à tous
– Fit Foot, mélange dynamique de fitness et de football
Le soir, Barbecue payant, méchoui, braseros seront au rendez-vous avec la présence d’une animations musicale, dans une ambiance guinguette.
Une journée complète, festive et ouverte à tous pour célébrer ensemble les 100 ans du club.
️ Samedi 23 mai
A partir de 10h
Rue du Stade Silly-le-Long .
Rue du Stade Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France
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English :
?100th anniversary program? A day open to all
To celebrate a century of passion, soccer and community life, the club is organizing an exceptional day open to all: members, former players, families, local residents and friends of the club. Everyone is welcome to participate, play, discover, share and enjoy this historic celebration.
? Morning: children open the festivities
In the morning, the pitches will be alive with the rhythm of matches involving all the children’s categories.
The young players will kick off this centenary day in a spirit of celebration, fun and transmission.
? Noon: friendly barbecue (fee payable)
At lunchtime, a barbecue (for a fee) will be available on site.
An ideal opportunity to get together over a hearty meal, share memories and recharge your batteries before the afternoon?s entertainment.
? Afternoon: entertainment for all ages
The afternoon is all about games, challenges and fun, with activities accessible to all:
? Adult match & original sports activities
The day continues with a centenary adult match, bringing together players, alumni and friends of the club.
– Speed radar to test hitting power
– Giant target for precision training
– Inflatable structure for youngsters
– Blind shooting, a surprising and amusing challenge
– Relaxation areas and family entertainment
Two sports activities will round off the afternoon:
– Walking soccer, accessible to all
– Fit Foot, a dynamic mix of fitness and soccer
In the evening, there will be a paying barbecue, mechoui and braziers, as well as musical entertainment in a guinguette atmosphere.
A full, festive day open to all, to celebrate the club’s 100th anniversary.
?? Saturday May 23rd
? Starting at 10 a.m
? Rue du Stade Silly-le-Long
L’événement 100 ans de l’AS Silly le long ⚽ Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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