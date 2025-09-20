100 ans de l’ONAC-VG Hôtel de Ville de Lacanau Lacanau

100 ans de l’ONAC-VG 20 et 21 septembre Hôtel de Ville de Lacanau Gironde

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion du centenaire de l’ONAC-VG (Office national des anciens combattants et victimes de guerre), l’UNC Lacanau propose un temps de sensibilisation autour du Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité envers les anciens combattants, les victimes de guerre et leurs familles.

Hôtel de Ville de Lacanau Avenue de la libération, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 03 83 03 https://www.lacanau.fr Parking à proximité, garage à vélos, bus

© Ville de Lacanau