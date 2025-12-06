100 ans d’histoire militaire à la Martinerie Déols

100 ans d’histoire militaire à la Martinerie

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Début : Vendredi 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

2026-02-27

Revivez ici le passé militaire du département de l’Indre et (re)découvrez notamment la riche histoire de l’ancienne base militaire de La Martinerie.

Les amis de La Martinerie vous accueillent dans l’ancien bâtiment de la mission franco-américaine qui fut occupé par la suite par les maîtres-ouvriers (tailleurs et bottiers). Dans ce lieu chargé d’histoire, les membres de l’association auront à cœur de vous transmettre l’histoire militaire de la base de La Martinerie et du département de l’Indre. Venez admirer de nombreux objets d’époque, découvrir un poste médical militaire ou une chambre militaire, saluer les drapeaux d’associations patriotiques départementales aujourd’hui disparues et revivez la période de la présence américaine à Châteauroux. 5 .

Here you can relive the Indre department’s military past, and (re)discover the rich history of the former La Martinerie military base.

