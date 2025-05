100 ans du rugby à barbezieux – Barbezieux-Saint-Hilaire, 21 juin 2025 07:00, Barbezieux-Saint-Hilaire.

Charente

100 ans du rugby à barbezieux Stade Jean Pauquet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

L’Union Barbezieux Jonzac Rugby organise une journée spéciale pour célébrer ses 100 ans. L’événement un grand moment de convivialité pour tous les passionnés du club et ses anciens joueurs.

Stade Jean Pauquet

Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine secretariat.ubj@gmail.com

English : 100 ans du rugby à barbezieux

Union Barbezieux Jonzac Rugby is organising a special day to celebrate its 100th anniversary. The event will be a great opportunity for all those who love the club and its former players to get together.

German : 100 ans du rugby à barbezieux

Die Union Barbezieux Jonzac Rugby organisiert einen besonderen Tag, um ihr 100-jähriges Bestehen zu feiern. Die Veranstaltung ist ein großer Moment der Geselligkeit für alle Fans des Vereins und seiner ehemaligen Spieler.

Italiano : 100 ans du rugby à barbezieux

L’Union Barbezieux Jonzac Rugby sta organizzando una giornata speciale per celebrare il suo 100° anniversario. L’evento sarà una grande opportunità per tutti i fan del club e per i suoi ex giocatori di incontrarsi.

Espanol : 100 ans du rugby à barbezieux

La Union Barbezieux Jonzac Rugby organiza una jornada especial para celebrar su centenario. El evento será una gran oportunidad para que se reúnan todos los aficionados del club y sus antiguos jugadores.

