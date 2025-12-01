100 Cordes sensibles Eveil musical

Médiathèque La Foyothèque Nommay Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Un moment magique pour les petits mélomanes !

En partenariat avec l’association Tralalère, nous proposons un atelier d’éveil musical 100 cordes sensibles pour les enfants dès 4 ans.

Chaque enfant pourra explorer, créer et s’exprimer librement à travers la musique. Une belle aventure sonore en perspective !

AU PROGRAMME

• Accès aux instruments • Des jeux rythmés et amusants • 100% plaisir ! • Un espace pour exprimer sa personnalité • Apprendre l’écoute et le partage

INFOS PRATIQUES Mercredi 10 décembre ?? Deux séances au choix 10h00 (45 min) 11h00 (45 min)

Gratuit Inscription obligatoire

Places limitées, inscrivez-vous vite ! .

Médiathèque La Foyothèque Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12

English : 100 Cordes sensibles Eveil musical

German : 100 Cordes sensibles Eveil musical

Italiano :

Espanol :

L’événement 100 Cordes sensibles Eveil musical Nommay a été mis à jour le 2025-10-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD