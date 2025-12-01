100 Cordes sensibles Eveil musical Nommay
100 Cordes sensibles Eveil musical
Médiathèque La Foyothèque Nommay Doubs
Tarif : – –
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 11:00:00
2025-12-10
Un moment magique pour les petits mélomanes !
En partenariat avec l’association Tralalère, nous proposons un atelier d’éveil musical 100 cordes sensibles pour les enfants dès 4 ans.
Chaque enfant pourra explorer, créer et s’exprimer librement à travers la musique. Une belle aventure sonore en perspective !
AU PROGRAMME
• Accès aux instruments • Des jeux rythmés et amusants • 100% plaisir ! • Un espace pour exprimer sa personnalité • Apprendre l’écoute et le partage
INFOS PRATIQUES Mercredi 10 décembre ?? Deux séances au choix 10h00 (45 min) 11h00 (45 min)
Gratuit Inscription obligatoire
Places limitées, inscrivez-vous vite ! .
Médiathèque La Foyothèque Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12
