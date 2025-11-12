100 cordes sensibles Médiathèque La Passerelle Ornans
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
2025-11-12
La médiathèque La Passerelle vous propose, en partenariat avec la médiathèque départementale du Doubs et l’association Tralalère, une animation d’éveil musical pour les 4 ans et plus.
Qu’elles soient à pincer ou à frapper, venez vous frotter aux cordes. De la guitare au cithare, en passant par la harpe, le violon, le luth, ou encore le n’goni (instrument malien), 100 Cordes Sensibles propose de faire découvrir la musique en tant que langage et moyen de communication.
En laissant libre accès aux instruments, sans contraintes techniques mais rythmé par des jeux, il permet à chacun de révéler sa personnalité, favorise l’expression et enseigne l’écoute des autres.
Le mercredi 12 novembre à 14h et à 15h (2 séances)
Entrée libre Places limitées
Informations et réservations mediatheque@ornans.fr ou 03 81 62 40 38 .
