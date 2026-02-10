100% des perdants ont tenté leur chance, Mediatheque Jean Jacques Rousseau, Montpellier

100% des perdants ont tenté leur chance Mercredi 25 mars, 14h00 Mediatheque Jean Jacques Rousseau Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:00:00+01:00 – 2026-03-25T18:00:00+01:00

La médiathèque Jean Jacques Rousseau, le Gammes et UFOLEP 34 vous invitent au Centre Social CAF « L’ile aux familles » pour venir tester votre esprit critique. Il s’agira de déjouer les pièges de la communication, des biais cognitifs et de la manipulation, employés par les entreprises de paris sportifs. L’illusion du gain donnant lieu parfois à de l’addiction sévère chez les plus jeunes.

Mediatheque Jean Jacques Rousseau montpellier Montpellier 34990 Mosson Hérault Occitanie

Après-midi immersif autour d’ateliers ludiques et interactifs pour décortiquer les techniques de manipulations des plate-formes de pari sportif.