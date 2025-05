100 DIFFÉRENCES / SANS DIFFÉRENCES – Lunel, 23 mai 2025 07:00, Lunel.

Hérault

100 DIFFÉRENCES / SANS DIFFÉRENCES Av. des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

Informer, sensibiliser et échanger autour des handicaps

Vendredi 23 mai 16h30

Emplacement Parc Jean Hugo

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Parce qu’il n’y a pas de différence mais que des richesses, le CCAS de la Ville de Lunel propose au public la 5ème édition de 100 différences Sans différence pour informer, sensibiliser et échanger autour des handicaps visibles et non-visibles. Un temps de découverte et de partage accessible à tous qui mêle culture, expérience de vie et musique.

Le programme

De 16h30 à 18h

Diffusion du film Danse au musée élaboré dans le cadre des cités éducatives par l’association PULX, mettant en scène les classes ULIS de l’école Henri de Bornier et du collège Mistral, en partenariat avec le Musée Médard

Ateliers sportifs adaptés avec l’Escrime du Pays de Lunel, Lunel Athlétisme, l’APSH34 Foyer Daniel MEYER et le Foyer municipal des retraités. Le public pourra découvrir et s’initier aux disciplines sportives adaptées (escrime, tirs, sport et santé, danse en ligne…)

Stands culturels avec L’Avenir des Possibles, la Médiathèque de l’Agglo de Lunel, le CCAS, Au P’tit Rendez-vous, Mauvais Cancres et la réseau AEBES animation pour enfants, initiation à la langue des signes, jeux de sociétés…

À 17h45

Signature de la charte de lutte contre les discriminations en présence des partenaires locaux et des élus

À partir de 18h30

Musique avec le concert des UnsDifférents, le groupe qui a un petit truc en plus ! Ce groupe, déjà connu par les lunellois pour son passage dans les arènes il y a 2 ans, nous présentera son propre répertoire. C’est à coup sûr leur énergie et leur envie de partager qui séduiront le public. Attention, cette formation ne vous laissera pas indifférent…

Et pour finir en beauté cette journée, et en convivialité, place au Bal proposé par l’ESAT La Bulle Bleue.

De 19h30 à 21h, dans ce bal participatif, les actrices et les acteurs de La Bulle Bleue invitent les spectateurs petits et grands à les rejoindre, à entrer progressivement dans la danse pour partager un moment festif. Une proposition qui revisite l’univers du bal à travers de nombreux morceaux musicaux (Blondie, André Minvielle, Queen, Dirty Dancing, Lou Reed, Madonna…), dans différents genres musicaux (pop, rock, dance, salsa, rap, baroque, musette…). .

Av. des Abrivados

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 84 97

English :

Inform, raise awareness and exchange around disabilities

april 21, 2023 ? 7pm

Location: Georges Brassens Hall

Free admission, subject to availability of seats

German :

Informieren, sensibilisieren und sich über Behinderungen austauschen

21. April 2023 ? 19 Uhr

Standort: Salle Georges Brassens

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Italiano :

Informare, sensibilizzare e condividere le informazioni sulle disabilità

Venerdì 23 maggio ? 16.30

Luogo: Parco Jean Hugo

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Espanol :

Informar, sensibilizar e intercambiar información sobre discapacidades

21 de abril de 2023 ? 19.00 horas

Lugar: Sala Georges Brassens

Entrada gratuita hasta completar aforo

L’événement 100 DIFFÉRENCES / SANS DIFFÉRENCES Lunel a été mis à jour le 2025-05-14 par 34 OT PAYS DE LUNEL