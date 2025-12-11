100 Gènes Théâtre avec Bruits de couloirs Pont-de-Salars
14h30 Salle des Fêtes. Spectacle de sketchs avec la Compagnie Bruits de Couloirs. 8€ au profit du Téléthon. Infos au 05 65 46 89 90 ou 06 52 15 75 85.
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85
English :
2.30pm Salle des Fêtes. Sketch show with Compagnie Bruits de Couloirs. 8? benefit for Téléthon. Info: 05 65 46 89 90 or 06 52 15 75 85.
