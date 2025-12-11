100 Gènes Théâtre avec Bruits de couloirs

Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

14h30 Salle des Fêtes. Spectacle de sketchs avec la Compagnie Bruits de Couloirs. 8€ au profit du Téléthon. Infos au 05 65 46 89 90 ou 06 52 15 75 85.

8 .

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 52 15 75 85

English :

2.30pm Salle des Fêtes. Sketch show with Compagnie Bruits de Couloirs. 8? benefit for Téléthon. Info: 05 65 46 89 90 or 06 52 15 75 85.

L’événement 100 Gènes Théâtre avec Bruits de couloirs Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-12-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)