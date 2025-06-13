100% Habitat 100% Jardin Salon de l’Habitat et du Jardin Rue de Pitchot Biarritz
100% Habitat 100% Jardin Salon de l'Habitat et du Jardin
vendredi 27 février 2026.
100% Habitat 100% Jardin Salon de l’Habitat et du Jardin
Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-27
fin : 2026-03-01
2026-02-27
Rendez-vous du 27 février au 1er mars au salon 100% Habitat 100% Jardin ! Le salon des solutions pour rénover, construire, aménager votre habitat avec des entreprises locales.
Faites le plein d’idées gratuitement ! Habitat, immobilier, financement, aménagement…
C’est une occasion unique pour les visiteurs de concrétiser leurs projets d’aménagement intérieur et extérieur. Les professionnels locaux sont à leur écoute et à leur disposition pour leur proposer un contenu de qualité.
Au programme des conférences, une expo tout en couleur, 90 professionnels locaux, espace conseil .
Rue de Pitchot Halle d'Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
+33 5 59 22 37 10
