100% Habitat 100% Jardin Salon de l’Habitat et du Jardin Rue de Pitchot Biarritz

Rendez-vous du 27 février au 1er mars au salon 100% Habitat 100% Jardin ! Le salon des solutions pour rénover, construire, aménager votre habitat avec des entreprises locales.

Faites le plein d’idées gratuitement ! Habitat, immobilier, financement, aménagement…

C’est une occasion unique pour les visiteurs de concrétiser leurs projets d’aménagement intérieur et extérieur. Les professionnels locaux sont à leur écoute et à leur disposition pour leur proposer un contenu de qualité.

Au programme des conférences, une expo tout en couleur, 90 professionnels locaux, espace conseil .

