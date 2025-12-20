100 km du Loiret

Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Rendez-vous incontournable des amateurs de randonnée longue distance, le 100 km du Loiret revient pour une nouvelle édition les 28 et 29 mars 2026, au cœur des paysages naturels du Loiret et de la Sologne.

Rendez-vous incontournable des amateurs de randonnée longue distance, le 100 km du Loiret revient pour une nouvelle édition les 28 et 29 mars 2026, au cœur des paysages naturels du Loiret et de la Sologne.

Organisé par l’ASPTT Orléans Randonnée pédestre, cet événement propose une expérience sportive et conviviale, ouverte à tous, en allure libre, chacun avançant à son rythme.

‍♀️ ‍♂️ 6 parcours au choix

100 km

75 km

50 km

25 km

Départs communs le samedi 28 mars à 12h

Nouveauté 2026

Parcours 25 km et 50 km en nocturne, avec départ entre 18h et 23h, pour vivre la randonnée sous un autre regard et profiter d’une ambiance unique.

Les itinéraires traversent forêts, étangs et villages solognots, offrant un cadre naturel exceptionnel et une immersion totale dans le territoire. .

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A not-to-be-missed event for long-distance hikers, the 100 km du Loiret returns for another edition on March 28 and 29, 2026, in the heart of the Loiret and Sologne natural landscapes.

L’événement 100 km du Loiret Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2025-12-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN