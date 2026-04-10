Trizay-Coutretot-Saint-Serge

100 km du Perche (édition 2026)

Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Edition 2026 de cette course mythique ! Les 100 kms du Perche !

Au départ de Trizay-Coutretôt-Saint-Serge 100 kms (2 boucles de 50 kms), 75 kms, 50 kms et 25 kms

Marche à allure libre et les coureurs sont admis

Inscription ouverte

<<< A 8 H >>>

– Départ 100 kms (2 boucles de 50 kms)

– Départ 75 kms

– Départ 50 kms

<<< A 9 H >>>

– Départ 25 kms

<<< ENTRE 18h et 19 H >>>

– Départ 50 kms option de nuit

<<< A 20 H >>>

– Départ 25 kms option de nuit

* Passage par Nogent-le-Rotrou, la poterie, Coudreceau, Marolles-les-Buis, Frétigny, Saint Denis d’Authou, Brunelles, Champrond-en-Perchet, La Gaudaine, Thiron Gardais, Frazé, La Croix du Perche, Argenvilliers, Vichères.

Inscription ouverte .

Trizay-Coutretot-Saint-Serge 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 73 37 39 42

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English :

2026 edition of this legendary race! The 100 kms du Perche!

Starting from Trizay-Coutretôt-Saint-Serge: 100 kms (2 loops of 50 kms), 75 kms, 50 kms and 25 kms

Walking at free pace and runners admitted

Registration open

L’événement 100 km du Perche (édition 2026) Trizay-Coutretot-Saint-Serge a été mis à jour le 2026-04-17 par OTs DU PERCHE