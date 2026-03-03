100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées L’Esbariade Boumourt

100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées

L’Esbariade Chemin Pagnou Boumourt Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Une Expérience Artisanale au Cœur du Béarn.

Dans les champs d’orge et de blé, deux frères brasseurs se consacrent à l’art de la bière artisanale. Leur ferme, labellisée AU CŒUR DES SOLS , témoigne de leur engagement envers une démarche vertueuse et innovante, tout en mettant en avant leur savoir-faire traditionnel.

Vivez une immersion inoubliable dans le Béarn, riche en traditions et en saveurs

une Dégustation de Bières Artisanales Explorez une variété de bières créées avec passion et savoir-faire.

un Massage au Cœur de l’Exploitation Offrez-vous un moment de détente au milieu des champs.

une Rencontre avec des Béarnais Passionnés Échangez avec ceux qui partagent leur amour pour la bière et la culture locale.

Une expérience vraie et authentique qui célèbre la passion pour la bière artisanale et la beauté des paysages agricoles béarnais. .

L’Esbariade Chemin Pagnou Boumourt 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 31 85 josiane.roques@netcourrier.com

English : 100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées

