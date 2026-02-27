100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées Lacommande

100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées

La Commanderie Lacommande Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez vivre une expérience inoubliable alliant détente et découverte.

Un Massage dans la chambre sourde Profitez d’un moment de relaxation entre des mains expertes et ressentez les battements de votre cœur un peu plus fort.

Une Visite du lieu Découvrez l’histoire fascinante de ce lieu et les artistes du moment qui exposent leurs œuvres. Explorez l’église et son architecture remarquable.

Une Dégustation et découverte dans le jardin Savourez une collation, Flânez dans le jardin et admirez la nature environnante dans un cadre apaisant.

Ne manquez pas cette opportunité de combiner bien-être et culture dans un cadre exceptionnel. .

La Commanderie Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 31 85 josiane.roques@netcourrier.com

