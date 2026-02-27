100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées Mesplède

100 lieux 100 massages Ancrage en Pyrénées

Bufflonne béarnaise Mesplède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une Expérience inoubliable une rencontre avec de véritables bufflonnes d’eau asiatiques.

Suivez Alba, Firenze ou encore Giuletta dans leur bain en forêt et observez leur comportement naturel dans un cadre apaisant.

Bénéficiez d’un massage apaisant, en pleine nature ou dans la ferme, pour vous détendre après cette expérience immersive. Ne manquez pas de déguster la mozzarella d’Hortense, tout en découvrant son savoir-faire unique qui fait la renommée de la ferme. .

Bufflonne béarnaise Mesplède 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 31 85 josiane.roques@netcourrier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

