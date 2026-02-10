100% Mangas Rion-des-Landes

100% Mangas

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Prêtée par la Médiathèque des Landes et réalisée par Swann expo

Les mangas existent depuis un siècle au Japon et sont apparus en France à la fin des années 70. Aujourd’hui, les lecteurs français les dévorent. Ils retrouveront dans cette magnifique exposition les figurines de leurs héros préférés de Pikachu à Naruto sans oublier Goldorak, le robot de l’espace qui a séduit dans les années 1970 des millions de téléspectateurs du Club Dorothée. .

232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr

English : 100% Mangas

On loan from Médiathèque des Landes and produced by Swann expo

Manga have been around for a century in Japan, and first appeared in France in the late 70s. Today, French readers devour them.

