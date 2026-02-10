100% Mangas Rion-des-Landes
100% Mangas Rion-des-Landes mercredi 4 mars 2026.
100% Mangas
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-03-04
Prêtée par la Médiathèque des Landes et réalisée par Swann expo
Les mangas existent depuis un siècle au Japon et sont apparus en France à la fin des années 70. Aujourd’hui, les lecteurs français les dévorent.
Prêtée par la Médiathèque des Landes et réalisée par Swann expo
Les mangas existent depuis un siècle au Japon et sont apparus en France à la fin des années 70. Aujourd’hui, les lecteurs français les dévorent. Ils retrouveront dans cette magnifique exposition les figurines de leurs héros préférés de Pikachu à Naruto sans oublier Goldorak, le robot de l’espace qui a séduit dans les années 1970 des millions de téléspectateurs du Club Dorothée. .
232 Rue François Mauriac Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 38 16 mediatheque@riondeslandes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 100% Mangas
On loan from Médiathèque des Landes and produced by Swann expo
Manga have been around for a century in Japan, and first appeared in France in the late 70s. Today, French readers devour them.
L’événement 100% Mangas Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Tartas