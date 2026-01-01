100% Metz Centre Social et Culturel Le Quai Metz
100% Metz
Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz Moselle
Samedi 2026-01-31 20:30:00
Et si Metz devenait la star du soir ?
Pour la Soirée 100% Metz, 7 humoristes messins vont relever un défi fou écrire chacun un sketch exclusif sur leur propre ville !
Résultat une soirée unique, entre amour, chambrage et mauvaise foi (mais toujours avec accent local).
Un seul mot d’ordre rire de Metz… avec Metz et à Metz !
La soirée sera animée par Julien Strelzyk.Tout public
Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
What if Metz were to become the star of the evening?
For the Soirée 100% Metz, 7 comedians from Metz will take up a crazy challenge: write an exclusive sketch about their own city!
The result: a unique evening of love, jibes and bad faith (but always with a local accent).
All under one roof: laugh about Metz? with Metz and in Metz!
The evening will be hosted by Julien Strelzyk.
