100% Metz Centre Social et Culturel Le Quai Metz

100% Metz

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Et si Metz devenait la star du soir ?

Pour la Soirée 100% Metz, 7 humoristes messins vont relever un défi fou écrire chacun un sketch exclusif sur leur propre ville !

Résultat une soirée unique, entre amour, chambrage et mauvaise foi (mais toujours avec accent local).

Un seul mot d’ordre rire de Metz… avec Metz et à Metz !

La soirée sera animée par Julien Strelzyk.Tout public

English :

What if Metz were to become the star of the evening?

For the Soirée 100% Metz, 7 comedians from Metz will take up a crazy challenge: write an exclusive sketch about their own city!

The result: a unique evening of love, jibes and bad faith (but always with a local accent).

All under one roof: laugh about Metz? with Metz and in Metz!

The evening will be hosted by Julien Strelzyk.

