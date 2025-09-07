100% Musique Anglaise Baroque : Voix de Baryton & Clavecin Église Saint Philippe du Roule Paris

100% Musique Anglaise Baroque : Voix de Baryton & Clavecin Église Saint Philippe du Roule Paris dimanche 7 septembre 2025.

Avec entre autres :

Dowland : Flow my tears. – I saw my lady weep.

Purcell : Music for a While. – The Fatal hour, Welcome welcome.

Haydn : Hark ! What I tell to thee !

& pièces pour Clavecin solo

Par :



Baryton Michel El Ghoul : Originaire du Liban. Il s’est produit dans de nombreux lieux prestigieux : Chapelle royale et Cathédrale de Versailles, Hôtel de Ville Nancy, Vélodrome de Marseille, ainsi qu’au Liban, Beyrouth.

Clavecin Iori Hayashi : Né au Japon, licence de piano à l’Université des Arts de Kyoto et du CNSM de Lyon et Paris avec Félicitations du jury. Il se produit en soliste avec l’Orchestre Symphonique Royal du Maroc ou à la Saint-Chapelle avec l’Orchestre de Paris ou à France Musique pour l’émission « Générations France Musique ».

Le dimanche 07 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

8 euros (en espèce).

Public adultes.

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris