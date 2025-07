100 Pagaie In Nuit Vichy

100 Pagaie In Nuit Vichy vendredi 15 août 2025.

100 Pagaie In Nuit

Plage du Port de la Rotonde Vichy Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

L’association Canoë Kayak de Vichy vous invite à vivre le feu d’artifice du 15 août autrement un moment magique !

Plage du Port de la Rotonde Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

The Vichy Canoe Kayak Association invites you to experience the fireworks display on August 15 in a whole new way: a magical moment!

German :

Der Kanuverein von Vichy lädt Sie ein, das Feuerwerk am 15. August einmal anders zu erleben: ein magischer Moment!

Italiano :

L’Associazione Canoa Kayak di Vichy vi invita a vivere i fuochi d’artificio del 15 agosto in modo diverso: un momento magico!

Espanol :

La Asociación de Piragüismo de Vichy le invita a vivir los fuegos artificiales del 15 de agosto de una forma diferente: ¡un momento mágico!

