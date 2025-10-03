100 petits canards à la M.I. Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat

100 petits canards à la M.I. Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat Saint-Jean-Cap-Ferrat vendredi 3 octobre 2025.

100 petits canards à la M.I. 3 – 5 octobre Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T13:30:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-05T13:30:00 – 2025-10-05T17:00:00

Une colonie de 100 petits canards s’est cachée dans nos quatre médiathèques. Curieux et joueurs ils comptent sur le talent de détective et la bonne humeur des participants pour les retrouver !

*Prix spécial pour la meilleure danse des canards !

À vos plumes et à vos pieds, que la folie commence !

Les rendez-vous :

Pour trouver les 100 canards rendez-vous dans les 4 Médiathèques du réséau du vendredi au samedi :

Médiathèques de Cap d’Ail, Villefranche-sur-Mer, La Turbie

et Saint-Jean-Cap-Ferrat (Ouverture exceptionnelle le dimanche de 10h à 17h)

Médiathèque Intercommunale Site de Saint-Jean-Cap-Ferrat 16 avenue Jean Mermoz 06320 Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493764450 https://sivom-villefranche.mediatheque06.fr/ https://www.facebook.com/mediathequesivomdevillefranchesurmer;https://www.instagram.com/mi_amor_sivom

Médiathèque Intercommunale Sivom-Villefranche-sur-Mer