100 sites pour découvrir l’Europe, son histoire et ses valeurs – Claire Giraud-Labalte Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-01 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

On peut approcher le patrimoine européen de différentes manières : par des sites touristiques remarquables, par le « patrimoine Unesco » reconnu au niveau mondial, ou encore par une diversité d’exemples promus aux niveaux local ou régional. Il est aussi possible de découvrir l’Europe, son histoire, ses valeurs en s’appuyant sur une centaine de sites dotés du Label du patrimoine européen.A travers des exemples illustrés, cette conférence vous propose de voyager dans notre vieux continent et de mettre en lumière différentes facettes de ce trésor que nous avons en partage : de la Maison de Robert Schuman au Mundaneum (Belgique) en passant par l’Académie de musique Franz Liszt à Budapest et les jeux de Némée (Grèce). Historienne de l’art, Claire Giraud-Labalte a effectué une partie de sa carrière comme maîtresse de conférences à l’Université catholique de l’Ouest à Angers. Spécialiste du patrimoine et des voyageurs pendant le long XIXe siècle, elle a réalisé des études dans les Pays de la Loire (iconographie de l’Anjou et du Val de Loire, abbayes de Fontevraud et de Nieul-sur-l’Autize, château de Saumur, etc.), a participé à plusieurs projets internationaux (Loire-Niger ; Cultural Heritage counts for Europe, Stratégie pour le patrimoine culturel européen au XXIe siècle, etc.).Claire Giraud-Labalte est aussi très engagée dans le secteur culturel aux niveaux régional et européen : membre de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, vice-présidente du Conseil scientifique et professionnel du Val de Loire Unesco, expert auprès de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

