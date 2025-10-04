100% vinyles : aurez-vous la réponse ? Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Aubenas

100% vinyles : aurez-vous la réponse ? Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Aubenas samedi 4 octobre 2025.

100% vinyles : aurez-vous la réponse ? Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T15:30:00

Fin : 2025-10-04T14:30:00 – 2025-10-04T15:30:00

Répondez en équipe aux questions de Dj Boni&Cloud et explorez les styles musicaux d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui.

Dépaysement et surprises garantis.

Médiathèque Intercommunale Jean Ferrat bd camille laprade Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 35 01 94 https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/ https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/;https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediathequeintercommunaleccba%3Figsh%3DaWEzOWRyMmFuMW53%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR47GrhVraPtwxJuYR-JWH7zWp1I4uYzV5EcZQrahKRuiMz5ME4a4mA0d_5hsQ_aem_PU6rP_d42XZ3RQs5AEc-wQ&h=AT0Hk9YW2021MpvRKioFdiFpfhCP9Ca9RIwbzIyOi5X2APVh95ecRtxnybO4dSka5PxHBATjY8AAD6ML4pbdvbPJFsUCO6cI6FSwzjGaAZEQ8N2btb4cIasNvfiIEhLtDcmOwmgrHOUNirmP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Gv8ImYznBlWHbJoZWE5sdnGq_3YaEEpm6i7aNk-_qLwg5AI4zybXQzj6mXKWrCAyKzSSKGa07aK8Ql_GVHto4Mhf4NI_14Xmxi9mNZQAZVV1ydPKC9L6OEV68LIaVU2XDbu1kDNTQEqH-OpE-XRNEq8afnp0zYksONXtiZHuS8P_ybKIqQaRrc2mTm8DJmg

Répondez en équipe aux questions de Dj Boni&Cloud et explorez les styles musicaux d’ici ou d’ailleurs, d’hier ou d’aujourd’hui.

Image by Bruno from Pixabay