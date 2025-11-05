100 vloaz Gwalarn, les 100 ans de Gwalarn Salle des fêtes Cavan
100 vloaz Gwalarn, les 100 ans de Gwalarn
mercredi 5 novembre 2025.
100 vloaz Gwalarn, les 100 ans de Gwalarn
Salle des fêtes Esplanade Pierre-Yvon Tremel Cavan
Début : 2025-11-05 20:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
D’ar merc’her 5 a viz Du e teuio Erwan Hupel ha skrivagnerien all da eskemm gant an dud diwar-benn 100 vloaz al luskad lennegel Gwalarn (1925-2025). E mezzanine sal gouelioù Kawan e vo an abadenn adalek 8e30 noz, digoust, digor d’an holl, e brezhoneg. Aozet gant Ti ar Vro Treger-Goueloù ha Levraoueg Hollvrezhonek Kawan (BCA 22).
Pour sa Causerie-Conférence mensuelle, Ti ar Vro Treger-Goueloù et la Bibliothèque Bretonne de Cavan (BCA 22) invitent Erwan Hupel et d’autres invités surprises (écrivain.e.s, enseignant.e.s d’universités) à échanger autour du mouvement littéraire Gwalarn qui fête ses 100 ans cette année (1925-2025).
Qu’est-ce que Gwalarn ?
Fondée en mars 1925, la revue littéraire Gwalarn a renouvelé la littérature bretonne. L’objectif des écrivains de Gwalarn était de créer une littérature d’un niveau équivalent aux littératures des autres pays. Les écrivains de Gwalarn ont ouvert la voie à presque tous les écrivains contemporains en langue bretonne.
Ouvert à tous, en breton. .
Salle des fêtes Esplanade Pierre-Yvon Tremel Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
