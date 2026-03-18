1000 ans de vin à Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre

1000 ans de vin à Saint-Germain

Abbaye Saint-Germain 2 bis place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Partez à la découverte des racines viticoles de l’abbaye Saint-Germain en compagnie de notre guide. Depuis Germain l’Auxerrois jusqu’à l’audacieuse vente en bouteille des vins du clos de la Chaînette par les moines bénédictins à la veille de la Révolution, suivez pas à pas l’évolution d’un lieu qui n’a jamais cessé d’allier travail de la terre et spiritualité.

Départs 15h et 16h30 .

Abbaye Saint-Germain 2 bis place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

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English :

L’événement 1000 ans de vin à Saint-Germain Auxerre a été mis à jour le 2026-03-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)