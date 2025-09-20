1000 ans d’Histoire à Montreuil Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Montreuil

1000 ans d’Histoire à Montreuil 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Seine-Saint-Denis

La balade comporte 30 min de marche. Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul pour une arrivée Place du 19 mars 1962.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entre l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, où se trouvait le monastère qui donna probablement son nom à la commune, la mairie qui accueille les fresques de Charles Fouqueray attestant du passé révolutionnaire des Montreuillois, les anciens studios Star Film de Georges Méliès lieu de production du plus gros succès mondial de leur époque, les usines Chapal qui furent le principal centre européen de pelleterie et de nombreuses autres traces du passé… Découvrez l’histoire millénaire de Montreuil.

Au cours de cette balade d’un peu moins de 2h, la mairie nous ouvrira ses portes pour contempler les œuvres qui ornent son ancienne salle du conseil ainsi que son hall.

Thomas Stehlin aura à cœur de suivre un fil chronologique retraçant les épisodes d’une commune au passé atypique pourtant étroitement lié à l’histoire de France.

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue de Romainville 93100 Montreuil

