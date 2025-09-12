1000 ans d’histoire du Prieuré Lavoûte-Chilhac
1000 ans d’histoire du Prieuré Lavoûte-Chilhac vendredi 12 septembre 2025.
1000 ans d’histoire du Prieuré
Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Début : Vendredi 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Diaporama sur le thème » 1000 ans d’histoire du Prieuré », dans une salle à proximité de l’église.
Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
English :
Slide show on the theme of « 1000 years of Priory history », in a room near the church.
German :
Diashow zum Thema « 1000 Jahre Geschichte des Priorats », in einem Raum in der Nähe der Kirche.
Italiano :
Mostra di diapositive sul tema « 1000 anni di storia del Priorato », in una sala vicino alla chiesa.
Espanol :
Proyección de diapositivas sobre el tema « 1000 años de historia del Priorato », en una sala cercana a la iglesia.
L’événement 1000 ans d’histoire du Prieuré Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2025-08-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier