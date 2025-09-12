1000 ans d’histoire du Prieuré Lavoûte-Chilhac

1000 ans d’histoire du Prieuré Lavoûte-Chilhac vendredi 12 septembre 2025.

1000 ans d’histoire du Prieuré

Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Diaporama sur le thème » 1000 ans d’histoire du Prieuré », dans une salle à proximité de l’église.

Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Slide show on the theme of « 1000 years of Priory history », in a room near the church.

German :

Diashow zum Thema « 1000 Jahre Geschichte des Priorats », in einem Raum in der Nähe der Kirche.

Italiano :

Mostra di diapositive sul tema « 1000 anni di storia del Priorato », in una sala vicino alla chiesa.

Espanol :

Proyección de diapositivas sobre el tema « 1000 años de historia del Priorato », en una sala cercana a la iglesia.

