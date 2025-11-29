1000 ans d’histoire et de fables Château de Grignan Grignan
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Faites connaissance avec le plus grand palais Renaissance du sud-est de la France, où séjourna et s’éteignit l’illustre Marquise de Sévigné. Au gré des pièces du château décoré pour Noël, découvrez une fable choisie de Jean de la Fontaine…
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 55 leschateaux@ladrome.fr
English :
Meet the largest Renaissance palace in south-east France, where the illustrious Marquise de Sévigné lived and died. As you wander through the rooms of the château, decorated for Christmas, discover a selected fable by Jean de la Fontaine…
