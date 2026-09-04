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AGENDA · Saint-Vallier

1000 brindilles, un nid… pour 2 amis Rue Victor Hugo Saint-Vallier

lundi 5 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Rue Victor Hugo
Adresse
Espace Culturel Louis Aragon
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Vallier

1000 brindilles, un nid… pour 2 amis

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-05

Exposition par Imagier Vagabond, dans le cadre des Assises de l’éducation.

Deux amis oiseaux jouent. Ils trouvent du fil, une brindille… “Et si on construisait un nid, une cabane secrète ?!”. Leur copain hérisson voudrait bien les aider, mais… il ne peut voler.
Une exposition pleine de fraicheur. Une nature verdoyante toute en matière et volume pour parler avec simplicité de la générosité à tous les oisillons lecteurs.   .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20  admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : 1000 brindilles, un nid… pour 2 amis

L’événement 1000 brindilles, un nid… pour 2 amis Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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