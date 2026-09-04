1000 brindilles, un nid… pour 2 amis Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

1000 brindilles, un nid… pour 2 amis

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-05

Exposition par Imagier Vagabond, dans le cadre des Assises de l’éducation.

Deux amis oiseaux jouent. Ils trouvent du fil, une brindille… “Et si on construisait un nid, une cabane secrète ?!”. Leur copain hérisson voudrait bien les aider, mais… il ne peut voler.

Une exposition pleine de fraicheur. Une nature verdoyante toute en matière et volume pour parler avec simplicité de la générosité à tous les oisillons lecteurs. .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 1000 brindilles, un nid… pour 2 amis

L’événement 1000 brindilles, un nid… pour 2 amis Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)