1000 œufs avenue Jules Ferry Lambesc

1000 œufs

Lundi 6 avril 2026 à partir de 10h30. avenue Jules Ferry Parcours de santé Lambesc Bouches-du-Rhône

Traditionnelle Chasse aux Œufs pour les enfants de LAMBESC.

Comme les années précédentes, il y aura des œufs en chocolat pour tous.Enfants

Six œufs en bois aussi réalisés par nos amis Tourneurs sur Bois qui pourront être échangés sur le stand du COFALS contre une surprise en chocolat.

Un parcours sera réservé aux plus jeunes merci de respecter la consigne.



Les enfants resteront placés sous la seule responsabilité de l’adulte qui les accompagne

Une animation réservée aux enfants habitant à Lambesc. .

English :

Traditional egg hunt for the children of LAMBESC.

As in previous years, there will be chocolate eggs for all.

