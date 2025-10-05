1001 COULEURS – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

1001 COULEURS Début : 2026-01-24 à 11:00. Tarif : – euros.

1001 couleurs est un programme de quatre courts-métrages qui mettent à l’honneur les couleurs. En dessin, en peinture ou avec de la laine, l’amitié, la joie et les couleurs se répandent dans la vie d’une petite taupe artiste, d’un bonhomme crayon, d’un petit lynx et sur les murs d’une maison remplie de souvenirs. Pour révéler cette véritable explosion de couleurs, la musicienne et chanteuse Sarah Jeanne Ziegler mêle sa voix suave à une pop-folk sensible. En duo avec le percussionniste Renaud Ollivier, formé aux musiques du monde, ils explorent une palette de sons et d’instruments qui évolue entre des moments mélodiques et rythmiques. Auteure compositrice, chanteuse et guitariste, influencée par les singer-songwriters folks nord-américains, Sarah Jeanne Ziegler a notamment créé 2 EP, un album acoustique, 2 tournées de ciné-concerts. Elle est accompagnée ici par Renaud Ollivier, batteur et percussionniste curieux, formé au conservatoire qui oscille entre jazz, pop, électro et musique du monde.Tarif CDurée 30 minutesÀ partir de 18 mois

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74