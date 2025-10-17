1001 façons d’habiter Presles CCAS presles 02200 Soissons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T08:45:00 – 2025-10-17T10:00:00

Fin : 2025-10-17T15:15:00 – 2025-10-17T16:00:00

« Je rentre à la maison » mais chez toi, est-ce que c’est comme chez moi ? La maison est universelle et pourtant elle peut prendre des formes multiples. De l’immeuble au pavillon, venez découvrir avec vos élèves les habitations et l’organisation du quartier de Presles. Achevez votre visite par un mini atelier de construction.

CCAS presles 02200 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

