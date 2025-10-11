1001 Fresques Atelier 2 Tonnes Menton

1001 Fresques Atelier 2 Tonnes Menton samedi 11 octobre 2025.

1001 Fresques Atelier 2 Tonnes

Sablettes Voute 1 Menton Alpes-Maritimes

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Une version adaptée de l’atelier collaboratif sur le changement climatique, conçue spécialement pour les enfants.Les enfants doivent reconstituer les liens de cause à effet entre les cartes et les illustrer avec des flèches et dessins. [

Sablettes Voute 1 Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur eric.kauffert@ktconsulting.fr

English :

An adapted version of the collaborative workshop on climate change, designed especially for children, with the task of reconstructing the causal links between the cards and illustrating them with arrows and drawings. [

German :

Eine angepasste Version des kollaborativen Workshops zum Klimawandel, die speziell für Kinder entwickelt wurde.Die Kinder müssen die kausalen Zusammenhänge zwischen den Karten nachvollziehen und diese mit Pfeilen und Zeichnungen veranschaulichen. [

Italiano :

Una versione adattata del laboratorio collaborativo sui cambiamenti climatici, pensata appositamente per i bambini, con il compito di ricostruire i legami di causa-effetto tra le carte e di illustrarli con frecce e disegni. [

Espanol :

Una versión adaptada del taller colaborativo sobre el cambio climático, especialmente diseñada para niños, con la tarea de reconstruir los vínculos de causa y efecto entre las tarjetas e ilustrarlos con flechas y dibujos. [

L’événement 1001 Fresques Atelier 2 Tonnes Menton a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles