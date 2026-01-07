1001 guitares Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Tout public

Cette rencontre réunit plusieurs ensembles de guitares venus de toute la métropole nantaise, pour un moment fort placé sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité.Au programme : des prestations variées portées par les différents groupes participants, et en conclusion, une pièce interprétée collectivement par l’ensemble des guitaristes réunis pour l’occasion.Au-delà du plaisir de jouer ensemble, ce projet favorise les échanges entre musiciens et enseignants des différents établissements du territoire.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr



