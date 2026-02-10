1001 guitares, Conservatoire de Nantes, Nantes

1001 guitares Samedi 14 février, 16h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Entrée libre, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-14T16:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:00:00+01:00

Cette rencontre réunit plusieurs ensembles de guitares venus de toute la métropole nantaise, pour un moment fort placé sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité.

Au programme : des prestations variées portées par les différents groupes participants, et en conclusion, une pièce interprétée collectivement par l’ensemble des guitaristes réunis pour l’occasion.

Au-delà du plaisir de jouer ensemble, ce projet favorise les échanges entre musiciens et enseignants des différents établissements du territoire.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Cette rencontre réunit plusieurs ensembles de guitares venus de toute la métropole nantaise, pour un moment fort placé sous le signe de la musique, du partage et de la convivialité.