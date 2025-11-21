1001 NUITS COLDPLAY Béziers

1001 NUITS COLDPLAY

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Vivez la magie de Coldplay à la bougie avec le Quatuor Lutetia un concert intimiste où les plus grands titres prennent vie au son envoûtant des cordes.

Vous êtes sur le point de vivre l’expérience de la magie des œuvres de Coldplay au quatuor à cordes, illuminées exclusivement à la bougie, par le quatuor Lutetia.

Programmation

– Paradise

– Something just like this

– Violet hill

– When I need a friend

– Clocks

– In my place

– Speed of sound

– Fix you

– Human kind

– The scientist

– Sky Full Of Stars

– Yellow

– Viva La Vida

Quatuor Lutetia, composé des personnalités flamboyantes de ; Albert Kuchinsky (Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris), Clara Saitkoulov (Konzertmeister de l’orchestre philarmonique de Freibourg), Eve-Melody Salom, (académicienne de l’orchestre de Radio France, elle s’est produite sur France Musique et a joué à la philharmonie de Paris.)

À partir de 7 ans.

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Experience the magic of Coldplay by candlelight with the Quatuor Lutetia: an intimate concert where the greatest hits are brought to life by the spellbinding sound of strings.

German :

Erleben Sie die Magie von Coldplay bei Kerzenlicht mit dem Lutetia-Quartett: Ein intimes Konzert, bei dem die größten Hits durch den betörenden Klang der Streicher zum Leben erweckt werden.

Italiano :

Vivete la magia dei Coldplay a lume di candela con il Quatuor Lutetia: un concerto intimo in cui i più grandi successi prendono vita grazie al suono incantato degli archi.

Espanol :

Viva la magia de Coldplay a la luz de las velas con el Quatuor Lutetia: un concierto íntimo en el que los grandes éxitos cobran vida gracias al hechizante sonido de las cuerdas.

L’événement 1001 NUITS COLDPLAY Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE