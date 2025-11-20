1001 NUITS HANS ZIMMER Béziers

1001 NUITS HANS ZIMMER Béziers jeudi 20 novembre 2025.

1001 NUITS HANS ZIMMER

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-20 2025-11-21

Vivez la magie des mélodies de Hans Zimmer à la bougie avec le Quatuor Lutetia un voyage musical de Gladiator à Inception, entre émotion et intensité.

Vous êtes sur le point de vivre une expérience unique la magie des mélodies de Hans Zimmer, illuminées exclusivement à la bougie, par le quatuor Lutetia.

Programmation:

– Dune (Herald of the Change, Kiss the Ring)

– Interstellar

– Batman The Dark Knight

– Pearl Harbor Tennessee

– Kung Fu Panda Oogway’s Ascension

– Le Roi Lion (Circle of Life, King of Pride Rock, This Land, Stampede)

– Pirates des Caraïbes (Pirate Wits End, Pirates Drink, He Is a Pirate)

– The Last Samurai (A Small Measure of Peace, The Way of the Samurai)

– Sherlock Holmes Discombobulate

– Gladiator (Now We Are Free, Honor Him, The Battle)

– Inception (Time, Dream Is Collapsing)

– Le Prince d’Égypte (Suite Part I, Suite Part II, Deliver Us)

Venez écouter les grandes œuvres du répertoire classique et de la musique actuelle interprétées par quatre artistes de la nouvelle génération le Quatuor Lutetia, composé de Clara Messina, Albert Kuchinsky — régulièrement invité à jouer avec des orchestres prestigieux tels que l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris — et Ève-Melody Salom, académicienne de l’Orchestre de Radio France, entendue sur France Musique et sur la scène de la Philharmonie de Paris.

À partir de 7 ans.

Payant Réservation obligatoire. .

English :

Experience the magic of Hans Zimmer’s melodies by candlelight with the Lutetia Quartet: a musical journey from Gladiator to Inception, between emotion and intensity.

German :

Erleben Sie die Magie der Melodien von Hans Zimmer bei Kerzenlicht mit dem Lutetia-Quartett: eine musikalische Reise von Gladiator bis Inception, zwischen Emotion und Intensität.

Italiano :

Vivete la magia delle melodie di Hans Zimmer a lume di candela con il Quartetto Lutetia: un viaggio musicale dal Gladiatore a Inception, ricco di emozioni e intensità.

Espanol :

Experimente la magia de las melodías de Hans Zimmer a la luz de las velas con el Cuarteto Lutetia: un viaje musical de Gladiator a Inception, lleno de emoción e intensidad.

