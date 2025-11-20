1001 NUITS VIVALDI Béziers

1001 NUITS VIVALDI Béziers jeudi 20 novembre 2025.

1001 NUITS VIVALDI

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – 54 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Vivez la magie des 4 Saisons de Vivaldi à la lueur des bougies, interprétées par le Quatuor Lutetia, jeunes talents du classique et de la musique actuelle.

Vous êtes sur le point de vivre une expérience unique la magie des Quatre Saisons de Vivaldi, interprétée à la lueur des bougies, par le quatuor Lutetia.

Venez découvrir les grandes œuvres du répertoire classique et de la musique actuelle interprétées par quatre artistes de la nouvelle génération le Quatuor Lutetia, composé de Clara Messina, Albert Kuchinsky — régulièrement invité à jouer avec l’Opéra national de Paris, l’Orchestre de Chambre de Paris et l’Orchestre de Paris — et Ève-Melody Salom, académicienne de l’Orchestre de Radio France, entendue sur France Musique et sur la scène de la Philharmonie de Paris.

À partir de 7 ans.

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Experience the magic of Vivaldi’s 4 Seasons by candlelight, performed by the Lutetia Quartet, young talents in classical and contemporary music.

German :

Erleben Sie den Zauber von Vivaldis vier Jahreszeiten bei Kerzenschein, dargeboten vom Lutetia-Quartett, jungen Talenten aus Klassik und aktueller Musik.

Italiano :

Vivete la magia delle 4 Stagioni di Vivaldi a lume di candela, eseguite dal Quatuor Lutetia, un gruppo di giovani musicisti classici e contemporanei di talento.

Espanol :

Experimente la magia de las 4 Estaciones de Vivaldi a la luz de las velas, interpretadas por el Quatuor Lutetia, un grupo de jóvenes músicos clásicos y contemporáneos de gran talento.

L’événement 1001 NUITS VIVALDI Béziers a été mis à jour le 2025-10-09 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE