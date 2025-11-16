1001 vibrations de bambou – Vietnam Théâtre Mandapa Paris Dimanche 16 novembre, 18h00 Plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Une harmonie exceptionnelle entre les sonorités naturelles et singulières du bambou et de la pierre sauvage et une musique spécifique des Haut Plateaux du Vietnam.

Une découverte d’une variété de sons de bambous : bambous frappés, bambous soufflés, bambous percutés, bambous secoués, bambous munis de cordes…

Ho -Thuy -Trang, concertiste internationale, titulaire d’un DE de professeur de musique, fondatrice de Tiêng To Dông – parcourt le monde depuis l’année 2000.

Sa passion et la maîtrise de son art sont exceptionnelles. Seule ou accompagnée de son orchestre, elle se produit partout dans le monde et elle organise régulièrement des concerts de musique traditionnelle.

Nguyen -Thuy – Anh, participe depuis son très jeune âge aux programmes artistiques pour enfants et elle est une membre active d’une troupe de musique vietnamienne composée de plus de 40 enfants.

Depuis son arrivée en France en 2005, danseuse, musicienne de cithare, et de xylophone en bambou, elle se produit régulièrement en concerts en France et en Europe au sein du groupe Tiêng To Dông.

Mai Thành – Nam est le représentant d’une tradition vietnamienne de flûtes, tambours, percussions et instruments de musiques typiques et variées. Il appartient à la grande famille de la compagnie des percussions et tambours Phù Đổng réputée depuis 1986, qui, avec ses propres créations, a fortement contribué à l’essor de cet art traditionnel.

Son ambition, au regard de sa position privilégiée, est de contribuer à l’élaboration d’une musique vietnamienne à la fois traditionnelle et contemporaine.

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/1001-vibrations-de-bambou-1 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00