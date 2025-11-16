1001 vibrations de bambou – Vietnam Théâtre Mandapa Paris

dimanche 16 novembre 2025.

Une découverte d’une variété de sons de bambous : bambous frappés, bambous soufflés, bambous percutés, bambous secoués, bambous munis de cordes…

1001 vibrations de bambou

dim. 16 nov. | Paris

1001 vibrations de bambou – Vietnam

Tiêng To Dông :

Hô Thuy Trang, Thanh Nam Mai et Nguyen Thuy Anh

Heure et lieu

16 nov. 2025, 18:00 – 19:30

Paris, 6 Rue Wurtz, 75013 Paris, France

À propos de l’événement

Une harmonie exceptionnelle entre les sonorités naturelles et singulières du bambou et de la pierre sauvage et une musique spécifique des Haut Plateaux du Vietnam.



Ho -Thuy -Trang, concertiste internationale, titulaire d’un DE de professeur de musique, fondatrice de Tiêng To Dông – parcourt le monde depuis l’année 2000.

Sa passion et la maîtrise de son art sont exceptionnelles. Seule ou accompagnée de son orchestre, elle se produit partout dans le monde et elle organise régulièrement des concerts de musique traditionnelle.

Nguyen -Thuy – Anh, participe depuis son très jeune âge aux programmes artistiques pour enfants et elle est une membre active d’une troupe de musique vietnamienne composée de plus de 40 enfants.

Depuis son arrivée en France en 2005, danseuse, musicienne de cithare, et de xylophone en bambou, elle se produit régulièrement en concerts en France et en Europe au sein du groupe Tiêng To Dông.

Mai Thành – Nam est le représentant d’une tradition vietnamienne de flûtes, tambours, percussions et instruments de musiques typiques et variées. Il appartient à la grande famille de la compagnie des percussions et tambours Phù Đổng réputée depuis 1986, qui, avec ses propres créations, a fortement contribué à l’essor de cet art traditionnel.

Son ambition, au regard de sa position privilégiée, est de contribuer à l’élaboration d’une musique vietnamienne à la fois traditionnelle et contemporaine.



Le dimanche 16 novembre 2025

de 18h00 à 19h30

payant tarif enfant : 10 EUR

plein tarif : 20 EUR

tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris

