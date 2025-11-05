1001 voix · Bestio-Robot Joué-lès-Tours

1001 voix · Bestio-Robot

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-05 15:30:00

fin : 2025-11-05 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05

Mais qui est le Bestio-Robot !? Combien de têtes possède-t-il ? Quel est son parfum de glace préféré ? Quel est le son de sa voix ? Et surtout, comment fait-il pour parler ?

Cet atelier propose d’explorer le monde des machines qui parlent et qui nous font parler. Du bon vieux microphone en passant par les dernières technologies issues de l’intelligence artificielle, les enfants seront invités à donner de la voix et à inventer leur Bestio-Robot à travers des jeux d’écriture où il ne sera sûrement pas question de cahier et de stylo ! .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

But who is the Bestio-Robot? How many heads does he have? What’s his favorite ice cream flavor? What does his voice sound like? And above all, how does he talk?

This workshop explores the world of machines that talk and make us talk.

German :

Wer ist der Bestio-Roboter? Wie viele Köpfe hat er? Was ist seine Lieblingseissorte? Wie klingt seine Stimme? Und vor allem: Wie kann er sprechen?

In diesem Workshop erforschen wir die Welt der Maschinen, die sprechen und uns zum Sprechen bringen.

Italiano :

Ma chi è il Bestio-Robot? Quante teste ha? Qual è il suo gusto di gelato preferito? Che voce ha? E soprattutto, come parla?

Questo laboratorio esplora il mondo delle macchine che parlano e ci fanno parlare.

Espanol :

Pero, ¿quién es el Bestio-Robot? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cuál es su helado favorito? ¿Cómo suena su voz? Y, sobre todo, ¿cómo habla?

Este taller explora el mundo de las máquinas que hablan y nos hacen hablar.

