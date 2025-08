#100%Brésil Catia Werneck Le Baiser Salé Paris

#100%Brésil Catia Werneck Le Baiser Salé Paris samedi 4 octobre 2025.

Une voix lumineuse, une présence généreuse et une énergie rythmique communicative : Catia Werneck incarne la musique brésilienne avec une intensité rare.

Originaire de Rio, elle porte en elle cette culture musicale qu’elle fait rayonner depuis des années sur les scènes européennes, en tissant un dialogue vibrant entre la tradition et les influences du jazz, de la soul ou encore de la pop. Cette soirée 100% Brésil est pour elle bien plus qu’un concert : c’est une célébration, une façon de retrouver, de faire vivre et de transmettre l’essence même de sa culture. Autour d’elle, des musiciens dont la complicité et le talent renforcent la profondeur du propos. Acelino de Paula, à la basse, ancre le groupe dans un groove chaleureux, à la fois discret et indispensable, tandis que Christophe Bras, à la batterie, joue avec les textures, les respirations, et fait circuler l’énergie avec finesse. Ensemble, ils donnent vie à une musique incarnée, vibrante, à la fois intime et généreuse. Julian Caetano, aux percussions, insuffle aux rythmes une richesse organique et une chaleur toute brésilienne, donnant encore plus de relief et de profondeur à chaque morceau.

Catia, avec son charisme naturel, son sourire communicatif et cette voix pleine de nuances, guide le public au cœur d’un Brésil sincère, profond et émouvant. Cette soirée promet un moment d’intensité musicale et émotionnelle, où chaque note raconte un bout de Rio, un éclat de saudade, une pulsation de joie.

Le samedi 04 octobre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 15 à 30 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

