100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY Sous Les Halles du XIVe Siècle Nolay

Sous Les Halles du XIVe Siècle Place des Halles Nolay Côte-d’Or

Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06

100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY (56e année)
Le dimanche 5 et lundi 6 avril 2026
organisé par Les Amis des Halles

Exposants professionnels
Entrée 2€50

Sous Les Halles du XIVe Siècle Place des Halles Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 02 12 24 

