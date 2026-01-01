100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY Sous Les Halles du XIVe Siècle Nolay
100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY (56e année)
Le dimanche 5 et lundi 6 avril 2026
organisé par Les Amis des Halles
Sous Les Halles du XIVe Siècle
Exposants professionnels
Entrée 2€50
Sous Les Halles du XIVe Siècle Place des Halles Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 02 12 24
English : 100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY
