100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY Sous Les Halles du XIVe Siècle Nolay

100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY

Sous Les Halles du XIVe Siècle Place des Halles Nolay Côte-d’Or

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

2026-04-05

100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY (56e année)

Le dimanche 5 et lundi 6 avril 2026

organisé par Les Amis des Halles

Sous Les Halles du XIVe Siècle

Exposants professionnels

Entrée 2€50

Sous Les Halles du XIVe Siècle Place des Halles Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 02 12 24

English : 100e FOIRE ANTIQUITÉS-BROCANTE DE NOLAY

