100ème Anniversaire de la salle des Fêtes de Montargis Montargis samedi 20 septembre 2025.

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

100ème Anniversaire de la salle des Fêtes de Montargis

Visites, conférences et expositions programmées dans le cadre des Journées du Patrimoine. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 18

English :

100th Anniversary of the Salle des Fêtes de Montargis

German :

100. Jahrestag des Festsaals von Montargis

Italiano :

100° anniversario del municipio di Montargis

Espanol :

centenario del ayuntamiento de Montargis

