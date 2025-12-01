101ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse Salle des fêtes Pont-de-Vaux
Amateurs de gastronomie, vous allez vous régaler ! Le traditionnel concours de volailles de Bresse accompagné de l’exposition gastronomique et du marché des saveurs de l’Ain !
Salle des fêtes Place Joubert Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com
English : ‘Les Glorieuses de Bresse’ poultry contest
Gastronomy lovers are in for a treat! The traditional Bresse poultry competition, along with the gastronomic exhibition and the Ain flavours market!
German :
Liebhaber der Gastronomie werden sich freuen! Der traditionelle Wettbewerb für Bresse-Geflügel, begleitet von der gastronomischen Ausstellung und dem Markt der Geschmäcker aus dem Ain!
Italiano :
Se siete dei buongustai, vi aspetta una bella sorpresa! Il tradizionale concorso di pollame della Bresse sarà accompagnato da un’esposizione gastronomica e dal mercato dei sapori di Ain!
Espanol :
Si es usted un gastrónomo, ¡está de enhorabuena! El tradicional concurso de aves de corral de Bresse irá acompañado de una exposición gastronómica y del mercado de los sabores de Ain
