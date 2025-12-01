101ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse Salle des fêtes Pont-de-Vaux

101ème Concours de volailles Les Glorieuses de Bresse

Salle des fêtes Place Joubert Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Amateurs de gastronomie, vous allez vous régaler ! Le traditionnel concours de volailles de Bresse accompagné de l’exposition gastronomique et du marché des saveurs de l’Ain !

+33 3 85 30 30 02 contact@bage-pontdevaux-tourisme.com

English : ‘Les Glorieuses de Bresse’ poultry contest

Gastronomy lovers are in for a treat! The traditional Bresse poultry competition, along with the gastronomic exhibition and the Ain flavours market!

German :

Liebhaber der Gastronomie werden sich freuen! Der traditionelle Wettbewerb für Bresse-Geflügel, begleitet von der gastronomischen Ausstellung und dem Markt der Geschmäcker aus dem Ain!

Italiano :

Se siete dei buongustai, vi aspetta una bella sorpresa! Il tradizionale concorso di pollame della Bresse sarà accompagnato da un’esposizione gastronomica e dal mercato dei sapori di Ain!

Espanol :

Si es usted un gastrónomo, ¡está de enhorabuena! El tradicional concurso de aves de corral de Bresse irá acompañado de una exposición gastronómica y del mercado de los sabores de Ain

